Ulusal Su Kurulu ilk kez toplandı

Türkiye'deki su kaynaklarını etkin yönetmek için oluşturulan Ulusal Su Kurulu Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında bakanlar, bakan yardımcıları ve STK yöneticilerinden oluşan kurulun ilk toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının sınırlı olduğunu ve her geçen gün azaldığına dikkat çekerek "Riski krize dönüşmeden yönetmemiz gerekiyor" dedi. Yumaklı, kurulda tartışılan Su Verimliliği, İzleme ve Envanter ve İçme suyu Kalitesi konularında Alt Kurulların kurulması önerilerini değerlendireceklerini duyurdu.