Yılbaşı çiçeği kokina yoğun ilgi görüyor

Yılbaşının simgelerinden biri haline gelen, şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina çiçekleri, yoğun ilgi görüyor. Özellikle sosyal medya ile popülerliği artan kokina çiçeğine ilişkin İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, "Şu an fiyatlar, 125 ile 150 TL arasında değişiyor. Ancak ürün azaldıkça fiyatlar, 200-250 TL'ye çıkabilir. Kokina çiçeği, karaborsaya düşebilir" dedi. Son yıllarda yılbaşının simgelerinden biri haline gelen kokina çiçeğine olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina çiçeklerini almak için vatandaşlar, şimdiden çiçekçilerin yolunu tuttu. Kokina çiçeğinin her sene olduğu gibi bu yıl da yine en çok satılan çiçeklerin başında geldiğini söyleyen İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, daha önce çok az talep olduğunu, ancak sosyal medya ile talebin arttığını söyledi. Ay sonuna yaklaştıkça satışlarda ciddi bir artış olduğunu belirten Kış, kokina fiyatlarındaki artışın gün geçtikçe artacağı uyarısında bulundu.