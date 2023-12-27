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Haberler Ekonomi 5 bin lira ikramiye hafta bitmeden hesaplarda

5 bin lira ikramiye hafta bitmeden hesaplarda

HABER MERKEZİ
5 bin lira ikramiye hafta bitmeden hesaplarda

TBMM'DE yoğun bütçe maratonu sürüyor. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sona eriyor. Yılın son haftasında, yarım kalan yasama faaliyetleri için mesai yapılacak. Teklifin yasalaşmasını öncelikle çalışan emekliler bekliyor. 5 bin liralık ek ödeme, teklif yasalaşınca bu hafta sona ermeden hesaplara yatacak.

BORÇ YAPILANDIRMASI

TEKLİFE göre, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek. Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satanların cezası 10 kat artırılacak. Sosyal medyada içerik üretenlere ilişkin vergi düzenlemesinin de kapsamı genişletilecek.

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