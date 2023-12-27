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Haberler Ekonomi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 35 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 26 Aralık tarihinde başlayan başvurularda son başvuru tarihi 10 Ocak olarak belirtildi. Peki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için gereken şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Hangi bölümlere personel alımı yapılacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 35 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvuru için gereken detayları araştırıyor. Peki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi personel alımı için başvurular nereden yapılacak? Başvuru için gereken şartlar neler? İşte merak edilenler...

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

PERSONEL ALIMI İÇİN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR İLE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, ruh veya akıl hastalığı bulunmamak,
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4) Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanına, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanına, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak ve tüm puan gruplarından en az 50 puan almış olmak.
7) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,
8) "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ve "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucuna göre işlem yürütülecektir. Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu olmak,

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
(1) Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında veya okunaklı yazı ile doldurulmuş, Fotoğraflı ve imzalı),
(2) Diploma veya mezun belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)
(3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya e-Devletten alınan karekodlu "Nüfus Kayıt Örneği"
(4) KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,
(5) 1 adet Fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş ve Sözleşmeli Personel Başvuru Formu'na yapıştırılmış)
(6) Başvurulan unvan için ayrıca istenilen belgelerin (sertifika vb) fotokopisi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi :
İlan Yayım Tarihi : 26 Aralık 2023
Başvuru Başlangıç Tarihi : 26 Aralık 2023
Son Başvuru Tarihi : 10 Ocak 2024 (Mesai Bitimi)
Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 22 Ocak 2024
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : http://www.ibu.edu.tr

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