Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

PERSONEL ALIMI İÇİN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR İLE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, ruh veya akıl hastalığı bulunmamak,

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanına, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanına, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak ve tüm puan gruplarından en az 50 puan almış olmak.

7) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,

8) "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ve "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucuna göre işlem yürütülecektir. Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu olmak,