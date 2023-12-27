“Ekonomimiz güçlü 2024’ten umutluyuz”

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi, Gaziantep'te Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İhracatın ve ekonomideki son gelişmelerin masaya yatırıldığı zirvede konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılının 1 trilyon doların üzerinde milli gelirle kapatılacağını dile getirerek, "Güçlenmeye devam ediyoruz. Türkiye iyi yönetiliyor, yurtdışından bakış çok olumlu. Cumhurbaşkanımıza, ülkeye büyük ilgi ve saygınlık var. 2024'ten umutluyuz" dedi.

'İHRACAT ATAĞI SÜRÜYOR'

Konuşmasının başında Turkuvaz Medya'ya teşekkür eden Bakan Bolat, "Türkiye 2004'e kadar enflasyonla boğuştu. 2004'ten itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu problem kökten ortadan kaldırıldı. Fakat Kovid-19 kriziyle tüm dünya enflasyon gerçeğiyle tanıştı. Türkiye'den yoğun ihracat atağı başladı. Batılı ülkeler ithalat yaptılar, bu kez mal azlığı nedeniyle içeride fiyatlarda sıçramalar oldu. Bir yanda enflasyonla mücadele diğer yandan haksız ticari uygulamalara yönelenlerle mücadele dönemi başladı" dedi.

Bakan Bolat, 2023'te yapılan denetimlere ilişkin sonuçları da paylaştı, "Fahiş fiyat, stokçulukla mücadele çabaları kapsamında bu yıl 538 milyon liralık cezai işlem uygulandı" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (soldan 2.), Güneydoğu Anadolu İhracat Birliği'nde düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı. Programda Gaziantep Valisi Kemal Çeber (solda), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (soldan 3.) ile iş insanları ve davetliler de yer aldı.

STOKÇULUKLA MÜCADELE

Bakan Bolat, hizmet enflasyonunda gelinen noktanın kabul edilebilir olmadığını açıkladı ve 1 Ocak'tan itibaren lokanta, restoran gibi işyerlerinde menü ve fiyatların görünür şekilde yer alacak olmasının enflasyonla mücadelede önemli olacağını vurguladı. Bakan Bolat sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye iyi yönetiliyor. Cumhurbaşkanımıza ve ülkeye büyük ilgi saygınlık gösteriliyor ve güçlü bir ekonomimiz var. 2023'ü 1 trilyon doların üzerinde milli gelirle kapatacağız, kişi başı gelir 12 bin 500 dolara yükselecek. 6 Şubat depremiyle sarsıntı yaşadık ama buna rağmen Türkiye ilk 9 ayda yüzde 4,7 ortalama büyüme sağladı. 2024'ten umutluyuz. Dünyadaki siyasi ekonomik tablo belli, ama buna rağmen biz azimle şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerine koşmaya devam edeceğiz. Kriz ya da felaket tellallığı yapanlara kanmamak lazım. Dışarıdan muazzam güçlü Türkiye görüntüsü var."

'KİRA FİYATLARINDA KÖPÜK ORTADAN KALKTI'

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, tüketicinin korunması için bütün tedbirleri uyguladıklarını belirterek, "Konut, dükkan fiyatlarında yüzde 20'ler civarında bir düşüş, köpüğün ortadan kalktığı bir tablo oldu. Bu, kira fiyatlarına da yansımaya başladı" dedi.