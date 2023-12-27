Gram altında tüm zamanların rekoru

İÇ piyasa altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı. Altının gram fiyatı dün 1949 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü. Çeyrek altın 3 bin 181 liradan satılıyor.

2024 ALTININ YILI OLACAK

ANALİSTLER, Noel tatili nedeniyle hafta boyu işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini kaydederek, fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini bildirdi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2024 beklentilerine ilişkin altın yorumlarında bulundu. "Gram altında yüzde 76 civarında bir artış oldu ama kazançlar zaman zaman yüzde 80'i buldu" diyen Memiş, "2024'te artışlarının devam etmesini bekliyoruz. Hatta 2024'te daha fazla bir değer artışı beklediğimi söyleyebilirim" dedi.