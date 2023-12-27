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Haberler Ekonomi Hububat üretiminde rekor bekleniyor

Hububat üretiminde rekor bekleniyor

HABER MERKEZİ
Hububat üretiminde rekor bekleniyor
Hububat sektörünün Türkiye'deki temsilcileri üretimdeki artışın gelecek yıl da rekor kırarak sürmesini bekliyor. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, "Dünyadaki üretici ülkeler üretimlerini artırıyor. Bu sezon ülkemizde hububat üretimi arttı. 2024 sezonunda da artış eğiliminin devam edeceğini beklemekteyiz. Toplam hububat rekoltemizin 41,7 milyon tonla bu yıl tarihi bir rekor kıracağı görülüyor. Yapılan düzenlemeler ve üreticilerin yönlendirilmesiyle gelecek yıl da üretimimizin artacağını düşünüyoruz" dedi.
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