İstanbul havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 100 milyonu geçti

Bu yılın ocak-kasım döneminde 696 bin 196 geliş ve gidiş seferi düzenlenen İstanbul'daki havalimanlarından 104 milyon 315 bin 857 kişi seyahat etti.

Kovid-19 salgını sürecinde büyük ölçüde azalan hava trafiği ve yolcu sayısında 2022'de başlayan yükseliş bu yılın 11 ayında da devam etti.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu yılın 11 ayında ağırlanan yolcu sayılarında 2022'ye kıyasla önemli artış kaydedildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NI 11 AYDA 70 MİLYONDAN FAZLA YOLCU KULLANDI

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-kasım döneminde 70 milyon 396 bin 167 yolcu ağırlandı.

Bu yolculardan 16 milyon 926 bin 712'si iç, 53 milyon 469 bin 455'u ise dış hatlarda misafir edildi.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde İstanbul Havalimanı'nın iç hatlardan 14 milyon 831 bin 436, dış hatlardan 44 milyon 284 bin 331 yolcunun kullandığı hesaplandı.

2022 yılının 11 ayında 59 milyon 115 bin 767 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda, önceki yıla göre 11 milyon 280 bin 400 yolcu artışı olduğu belirlendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı yüzde 19 arttı.

SABİHA GÖKÇEN'DE YOLCU SAYISI 5 MİLYONDAN FAZLA ARTTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, bu yıl ocak-kasım döneminde iç hatlarda 16 milyon 242 bin 923, dış hatlarda ise 17 milyon 676 bin 767 yolcu uçtu. Bu dönemde, 33 milyon 919 bin 690 kişi havalimanından geliş ve gidiş yaptı.

Geçen yılın 11 ayında 14 milyon 22 bin 861 iç, 14 milyon 18 bin 267 dış hat olmak üzere 28 milyon 41 bin 128 yolcu bu havalimanında ağırlandı.

Bu yılın ocak-kasım döneminde havalimanından misafir edilen yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 5 milyon 878 bin 562 ve yüzde 21 artış gösterdi.

İstanbul havalimanlarından bu yılın 11 ayında iç hatlarda 33 milyon 169 bin 635, dış hatlarda ise 71 milyon 146 bin 222 olmak üzere 104 milyon 315 bin 857 kişi misafir edildi.

Geçen yılın ocak ile kasım ayında 87 milyon 156 bin 895 olan İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde 17 milyon 158 bin 962 kişi ve yaklaşık yüzde 20 arttı.

UÇUŞ SAYILARI DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Bu yılın 11 ayında İstanbul havalimanlarındaki gidiş ve geliş seferlerinde de artış yaşandı.

İstanbul Havalimanı'nda, bu yılın ocak-kasım döneminde iç hatlarda 117 bin 784, dış hatlarda 347 bin 470 sefer yapıldı. Bu havalimanından toplam uçuş 465 bin 254 olarak hesaplandı.

Geçen yılın 11 ayında toplam 388 bin 448 seferin icra edildiği havalimanında bu yıl 76 bin 806 ve yüzde 20 artış hesaplandı.

SABİHA GÖKÇEN'DE 207 BİN 688 UÇUŞ YAPILDI

Bu yılın 11 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 98 bin 211 iç, 109 bin 477 de dış hat olmak üzere toplam 207 bin 688 sefer düzenlendi.

Geçen yılın aynı döneminde 183 bin 34 uçuş icra edilen havalimanındaki sefer artışı ise 24 bin 654 olarak hesaplandı.

Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde iç hatlarda 14 bin 222, dış hatlarda 9 bin 32 toplamda ise 23 bin 254 sefer yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı'nda toplam 26 bin 106 uçuş yapılmıştı.

İstanbul havalimanlarından bu yılın ocak-kasım aylarında 696 bin 196, geçen yılın aynı döneminde ise 597 bin 588 sefer yapıldığı istatistiklere yansıdı.

Bu yılın 11 ayındaki sefer sayısının geçen senenin aynı dönemine göre 98 bin 608 ve yaklaşık yüzde 17 arttığı hesaplandı.