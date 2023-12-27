Kuşadası’na yılın son kruvaziyer gemisi geldi

KRUVAZİYER turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine yılın son gemisi yanaştı. Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Silver Moon" isimli gemiyle çoğu ABD vatandaşı 279 yolcu geldi.

"521 GEMİ GELDİ"

GEMİDEN inen turistlerden bazıları turlarla Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi. Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, oldukça iyi bir sezon geçirdiklerini, yılın son gemisini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu sezon 521 gemi ağırladıklarını, 2024 yılının ilk gemisini de Ocak'ta karşılayacaklarını ifade etti.