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Sabiha Gökçen’in 2’nci pistinden ilk ticari uçuş

HABER MERKEZİ
Sabiha Gökçen’in 2’nci pistinden ilk ticari uçuş
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pistinden dün ilk ticari uçuş gerçekleştirildi. Havalimanından yapılacak uçuşlarda iki pistin de kullanılacağı belirtildi. 3 bin 540 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki 2. piste geniş gövdeli uçaklar da iniş yapabilecek. Pistin yanında 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet de 2 bin 400 metre uzunluğa sahip 3 adet paralel taksi yoluyla 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apron, 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronu bulunuyor.
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