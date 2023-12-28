“2024 yılında da esnafa destekler sürdürülmeli”

2023 yılının değerlendirmesini yapan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, 2024 yılında da esnaf kesimine verilen desteklerin sürdürülmesini istedi. Türkiye'nin 2023 yılının ilk yarısında çok zor günler yaşadığını hatırlatan Ata, ikinci yarıdan itibaren de ekonomiyi toparlama çalışmalarına yoğunlaşıldığına dikkat çekti.

ASRIN FELAKETİ YAŞANDI

6 Şubat'ta yaşanan depreme de değinen Ata, "Ekonomide zorluklar yaşanırken, 'Asrın Felaketi' olarak tanımlanan depremleri yaşadık. 11 ilimiz yıkıma uğradı, Türkiye ekonomik ve sosyal anlamda çok önemli kayıplar yaşadı. Yılın ikinci yarısında ise değişen ekonomi politikalarıyla MB'nın faizleri adım adım yükseltmesi, dövizin artış hızını önemli ölçüde kesti. Her ne kadar faiz yükseltme hamleleri ile Türk Lirası'nda istenilen toparlanma görülmese de, atılan adımlar olumlu karşılanmış, uluslararası ekonomi çevrelerince de değerlendirilmiştir" dedi.

OLUMLU GELİŞMELER VAR

Yılın son çeyreğinde iç rahatlatan gelişmelerin yaşandığını söyleyen Başkan Ata, "Kurlardaki şahlanışın durulması, Kur Korumalı Mevduat'lara olan ilgiyi azaltmış, işsizlik 11 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. TÜİK verilerine göre Ekim'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,5'e düşmüş, işsizlikte 2012 Kasımından bu yana en düşük seviye yakalanmıştır. Öte yandan, MB tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, toplam rezervler, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır" diye konuştu.

SICAK PARAYA ULAŞIM...

Hükümet'in özellikle Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri üzerinden Halkbank vasıtasıyla çok uygun faizli kredilerle destek verdiğini belirten Ata, "2024 yılında da esnaf sanatkarların iktisadi anlamda desteklenmesi gerekecektir. Ekonomi çevrelerince tahmin edilen yüksek faiz ve tasarruf tedbirleri hayata geçirildiği takdirde, sıcak paraya ulaşmak zorlaşacak, ticari sirkülasyonun ve genel tüketim talebinin düşmesi söz konusu olacaktır. Bu durum da esnaf sanatkarlarımızı olumsuz yönde etkileyecektir. Çünkü üyelerimiz doğrudan halka mal ve hizmet sunan kesimi oluşturmaktadırlar. Netice itibarıyla, ekonominin yanı sıra sosyal ve kültürel yaşama da katkı koyan, toplumda birlik ve beraberliğin en önemli unsurları arasında gösterilen üyelerimizin korunması önem arz etmektedir" şekinde konuştu.

"İSTİKRARLI ÇİZGİNİN KORUNABİLMESİ ÖNEMLİ"

YENI yılda da ekonominin benzer şekilde seyredeceğini tahmin ettiklerini kaydeden İESOB Başkanı Ata, "Dünya Bankası Türk ekonomisinde 2024 yılında yüzde 3,1 oranında büyümenin beklendiğini açıkladı. Tabii, ekonomide atılacak doğru adımlar mevcut büyüme tahminlerinin aşılmasını sağlayabilecektir. Ekonomi yönetiminin yerel seçimler öncesi süreçte de istikrarlı çizgisini koruyabilmesi önemlidir. Genel tahmin, yeni yılda faizlerin bir nebze daha yükselmesi, yerel seçimlerden sonra sıkı tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesi yönündedir. Bu gelişmeler karşısında sıcak para sıkıntısı doğabilir ve tüketim düşebilir" dedi.