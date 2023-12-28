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Haberler Ekonomi İthal Çin kestanesi sağlığı tehdit ediyor

İthal Çin kestanesi sağlığı tehdit ediyor

HABER MERKEZİ
İthal Çin kestanesi sağlığı tehdit ediyor
Çin'de hayvan yemi olarak kullanılan Türkiye'de ise yılbaşı öncesi her köşe başındaki bir tezgahta yer bulan Çin kestanesi vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Pazarda Aydın kestanesi olarak vatandaşlara satılan normal kestaneden hem ebat hem de şekil olarak farklılık gösteren Çin kestanesi normal kestanenin neredeyse yarı fiyatından satılıyor. Çiğ yenildiğinde içeriğindeki maddeler sebebiyle insan sağlığına zararlı olduğu belirtilen Çin kestanesi ateş üzerinde pişirildiğinde ise dışarıya köpük salıp bambaşka bir görünüm alıyor. Üreticiler, "Herkes dikkat etsin, kimse kestane almıyor, hem paralar çöpe gidiyor, hem de sağlıklarından oluyorlar" diyerek uyarıda bulundu.
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