  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İzmir’de gıda sektörünün ara eleman sorunu

İzmir’de gıda sektörünün ara eleman sorunu

HABER MERKEZİ
İzmir’de gıda sektörünün ara eleman sorunu
İZMİR Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Hasan Küçükkurt, gıda tedarik zincirinde maliyet artışları dolayısıyla hazır yemek sanayicilerinin zor günler yaşadığını söyledi. Küçükkurt, yemek sanayi sektörünün yaşadığı problemlerine değinerek, "Sektörde ara eleman sıkıntısı var. Ülke genelinde aşçılık okulu olmasına rağmen endüstriyel mutfak aşçılık okulu yok denecek kadar az. Bu sebeple İzmir'e de ivedi olarak bir okul açılması için girişim yapılmalı" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA