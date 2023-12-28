İzmir’de gıda sektörünün ara eleman sorunu

İZMİR Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Hasan Küçükkurt, gıda tedarik zincirinde maliyet artışları dolayısıyla hazır yemek sanayicilerinin zor günler yaşadığını söyledi. Küçükkurt, yemek sanayi sektörünün yaşadığı problemlerine değinerek, "Sektörde ara eleman sıkıntısı var. Ülke genelinde aşçılık okulu olmasına rağmen endüstriyel mutfak aşçılık okulu yok denecek kadar az. Bu sebeple İzmir'e de ivedi olarak bir okul açılması için girişim yapılmalı" diye konuştu.