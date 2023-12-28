Keyfi zam dönemi bitiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fahiş fiyata yönelik işletmeleri uyaran Bolat, "Mekan sahipleri ve işletmecileri uyarmak istiyorum. Kendi bindiğiniz dalı kesmeyin. Maliyetleri kurtaran fiyat neyse onu uygulamaları gerekir" dedi.

'İSTEDİĞİ FİYATI UYGULAYAMAZ'

Yeni etiket yönetmeliği sonrasında fiyatlarda düşüş görüleceğini söyleyen Bakan Bolat, "1 Ocak'tan itibaren kafe, restoran, lokanta ve pastanelerde ürünlerin isimleri ve fiyatları kapının girişinde yer alacak. Daha modern bir alım-satım gerçekleşecek. Müşteri onu görünce ister girer, ister girmez. Satıcı artık istediği zaman 'zam yapayım' gibi bir rahatlığa kavuşamayacak" ifadelerini kullandı.

Denetimleri ve cezaları artırdıklarını belirten Bolat, "Otomotiv başta olmak üzere mobilya ve market ürünlerinde çok ciddi fiyat azalışları gördük. Yılbaşından bu yana seçim sonrasındaki süreçte gıda ürünlerinde hiçbir ürünün yokluğunu göstermedik. Otomotivde piyasa normale döndü, istikrar kazandı. 6 ay araç bulunamazken 6 saatte araç teslim alınır hale geldi" şeklinde konuştu. Gayrimenkulde sahte ilanları cezalandırdıklarını belirten Bolat, "İlan sitelerini sorumlu kıldık. Kaotik ve piyasa bozucu davranışlara müsamaha etmeyeceğiz. Sahte talep artışlarıyla fiyat şişirmeler ortadan kalkınca köpük dediğimiz aşırı fiyat artışları inmeye başlıyor. Haksız fiyat, stokçuluk, aldatıcı reklam, etiket ihlali gibi uygulamalarda toplam ceza bu yıl 1,2 milyar lira oldu. Rekabet Kurulu'nun soruşturmalarında 2 milyar 350 milyon liralık ceza uygulandı" dedi.