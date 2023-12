Tire’ye kadın eli değecek

AK Parti Tire Belediye Başkan Aday Adayı iş kadını Hüma Yüksel, "Birbirinden güzel ve yaratıcı projelerle, kentimizi birlikte düşünüp, birlikte yönetmeye adayım" dedi. Ramada By Wyndham Tire yatırımcısı ve aynı zamanda Türkiye'nin tek kadın kulüp başkanı (Tire 2021 FK) olan Yüksel, düzenlenen toplantıda projelerini anlattı.

"İHTİYAÇLARI BİLİYORUZ"

Ramada By Wyndham otelinde düzenlenen "Tire'nin seçimi Türkiye yüz yılı" adlı proje tanıtım toplantısında konuşan Hüma Yüksel, aday adaylığı sürecine uzun zamandır hazırlandıklarını belirtti. Ortaya koyduğu projelerle ilgi çeken başarılı iş kadını, "Kentimizin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Projelerimizi sivil toplum örgütleri ve deneyimli muhtarlarımızla birlikte belirledik" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY TİRE İÇİN"

Tire'de her kesim için adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini dile getiren Hüma Yüksel, "Tiremizin gelişmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hazırladığımız projelerimiz her yönüyle daha yaşanabilir bir kent yaratmayı amaçlamaktadır. Çağdaş kent yönetimi vizyonumuz doğrultusunda daha güvenli, planlı ve daha yaşanabilir şehir yaratmak amacıyla somut adımlar atacağız. İlçemizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak adına siz sayın halkımızın fikirlerine, katkılarına ve desteğine her zaman ihtiyacımız olacak. Bu kadim kente hizmet etmek amacıyla aday adayı oldum. Destek ve katkılarınızı bekliyorum. Birlikte başaracağız, birlikte ilerleyeceğiz. Her şey Tire için" şeklinde konuştu.

İŞTE HÜMA YÜKSEL'İN ÇAĞDAŞ VE YARATICI PROJELERİ...

- Çöp konteynırları yer altına alınacak -1/500 Nazım İmar Planı çalışmaları yapılacak - Bakıma muhtaç yaşlılar ve çocukların birlikte kullanacağı Huzur Okulu Projesi - Askıda Paylaşım Projeleri - Otopark Projesi - Kadın İstihdam ve El Sanatları Merkezi - Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık sağlayan Tire'nin Annesi Projesi - Cep Otogarı Projesi - 65 yaş üstü ve emeklilere ücretsiz çay ve kahve ikramının yapılacağı Huzurlu Bahçe Projesi - Tarım Ürünleri Kooperatifleşme ve Soğuk Hava Deposu Projeleri - Sokak Sağlıklaştırma, Kültür Varlıklarını Koruma ve Cephe Rehabilitasyonu ile Kültür Yolu Projeleri - Spor Kompleksleri Projesi