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Haberler Ekonomi Türk tarımı gençlerle büyüyecek

Türk tarımı gençlerle büyüyecek

HABER MERKEZİ
Türk tarımı gençlerle büyüyecek
EGE Bölgesi'nde bitkisel ürün ihracatının lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, tarım sektöründe yaş ortalamasının sürekli artması nedeniyle gençleri tarım sektörüne kazandırmak için çabalarına yeni bir halka eklemeye hazırlanıyor. "Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği" isimli projeyi 2022 yılında hayata geçirdiklerini kaydeden Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, "Tarım sektöründe; Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler, araştırma enstitüleri, üreticiler ve ihracatçılar gençleri kucaklayan projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.
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