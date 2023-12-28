  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türkiye’ye 10 yılda 800 milyon turist bekleniyor

Türkiye’ye 10 yılda 800 milyon turist bekleniyor

HABER MERKEZİ
Türkiye’ye 10 yılda 800 milyon turist bekleniyor
TÜRKIYE Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, turizmin gayrisafi milli hasılaya şu anda yüzde 5,5 olan payının yüzde 7,5'e kadar çıkabildiğini ve 135 milyar doları görebildiklerini belirterek, 2033'e kadar Türkiye'yi 800 milyon turistin ziyaret etmesini öngördüklerini bildirdi. Narin, "Şu anda Turizm Bakanlığımızın hedefi 2028'de 100 milyar doları görmek. Önümüzdeki sene ve ondan sonraki sene önemli. Şu andaki Orta Vadeli Plan'a göre 2028 için bu rakam 90 milyar dolar" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA