Türkiye’ye 10 yılda 800 milyon turist bekleniyor

TÜRKIYE Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, turizmin gayrisafi milli hasılaya şu anda yüzde 5,5 olan payının yüzde 7,5'e kadar çıkabildiğini ve 135 milyar doları görebildiklerini belirterek, 2033'e kadar Türkiye'yi 800 milyon turistin ziyaret etmesini öngördüklerini bildirdi. Narin, "Şu anda Turizm Bakanlığımızın hedefi 2028'de 100 milyar doları görmek. Önümüzdeki sene ve ondan sonraki sene önemli. Şu andaki Orta Vadeli Plan'a göre 2028 için bu rakam 90 milyar dolar" diye konuştu.