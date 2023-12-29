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Haberler Ekonomi 1 milyonuncu doğalgaz abonesine hediye verildi

1 milyonuncu doğalgaz abonesine hediye verildi

HABER MERKEZİ
1 milyonuncu doğalgaz abonesine hediye verildi
İzmir'de 2005 yılından bu yana doğal gaz dağıtım ve işletme faaliyetlerini yürüten İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin 1 milyonuncu abonesi Ayşe Bilgin'e şirket tarafından hediyeler verildi. İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ile kurum yöneticileri, Ayşe Bilgin'i şirket binasında ağırladı. Bilgin'e ziyaretinde dizüstü bilgisayar hediye edildi, ücretsiz 1000 metreküp doğal gaz kullanma imkanı sağlandı. Ayşe Bilgin, İzmir'deki 1 milyonuncu doğal gaz abonesi olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını belirterek "Değerli hediyeleri için İzmir Doğalgaz yetkililerini çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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