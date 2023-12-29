Aliağa’ya denizcilik uygulama merkezi

Aliağa Belediyesi ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında ilçeye denizcilik alanında bir uygulama merkezi kurulması için protokol imzalandı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'nde imzalanan protokol kapsamında üniversitenin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'ne bağlı bir Uygulama Merkezi kurulacak. Yerel Yönetim-üniversitesektör iş birliğiyle iki kurum bilimsel faaliyetler ve kültürel etkinliklerde iş birliği yapacak. Saha çalışmaları yapılacak, ulusal ve uluslararası projelere imza atılacak. Sanayi kümelenmesine üniversite de bilimsel çalışmalarla katkı sağlayacak.