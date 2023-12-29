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Haberler Ekonomi Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 en düşük işsizlik maaşı ne kadar?

Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 en düşük işsizlik maaşı ne kadar?

Asgari ücrete gelen yüzde 49 zam sonrası işsizlik maaşı da değişti. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesinin ardından 2024'te en düşük ve en yüksek işsizlik maaşının ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2024 en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı kaç TL? İşsizlik maaşı başvurusu nereden yapılır? Şartları neler? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında işsizlik ödeneği geliyor. İşsizlik maaşından yararlananlar asgari ücret zammı sonrası yeni rakamları araştırıyor. Peki 2024 işsizlik maaşı ne kadar oldu? En düşük işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler? Nereden nasıl başvuru yapılır? İşte yanıtı...

Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 en düşük işsizlik maaşı ne kadar?

2024 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

2024 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için (işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde) işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 8 bin 1 lira, en yükseği ise 16 bin 2 lira şeklinde uygulanacak.

Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 en düşük işsizlik maaşı ne kadar?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 en düşük işsizlik maaşı ne kadar?

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?
İşsizlik ödeneğinin süresi hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 en düşük işsizlik maaşı ne kadar?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN KESİLDİĞİ HALLER

İşsizlik ödeneği almakta iken;

İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,

Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,

işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri "Emeklilik" gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

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