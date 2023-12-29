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Haberler Ekonomi İZTO’dan sel mağdurlarına 15 milyon liralık destek

İZTO’dan sel mağdurlarına 15 milyon liralık destek

HABER MERKEZİ
İZTO’dan sel mağdurlarına 15 milyon liralık destek
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, deniz taşmasının yol açtığı su baskınlarından zarar gören üyeler için TOBB'dan gelen yardımlarla birlikte 15 milyon liralık bir fon oluşturduklarını belirtti. İhracattaki ticari ortakları olan oluşturduklarını belirtti. İhracattaki ticari ortakları olan Avrupa ülkeleri ile stratejik rekabeti artıracak politikalara yönelmeleri gerektiğine vurgu yapan Özgener, yeni sektörel politikalar geliştirmelerinin gerekliliğini belirtti.İZTO 2023 Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda oda hesaplarının 2023 aralık ayı sonu itibariyle durumlarını gösterir mali, finansal tablolar ve hesapları inceleme komisyonu raporu, meclisin onayına sunuldu. Odanın 2023 yılı kesin hesabı ve bilançosuna dair yönetim kurulu teklifi ve hesapları inceleme komisyonu raporu ibra edildi.
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