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Haberler Ekonomi Kimlik, pasaport ve ehliyet ücretleri arttı

Kimlik, pasaport ve ehliyet ücretleri arttı

HABER MERKEZİ
Kimlik, pasaport ve ehliyet ücretleri arttı
Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde (yaklaşık yüzde 58) artırıldı. 2024 yılı itibarıyla değerli kağıtlardan alınan ücretler açıklandı. Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğine göre değerli kağıtlardan alınacak ücretler, noter kağıdı ve beyanname için 55 liradan 87 liraya, protesto ve resen senetlerde 110 liradan 174 liraya, pasaportlarda 501 liradan 790 liraya, kimlik kartlarında 83 liradan 130 liraya, sürücü belgelerinde 624 liradan 990 liradan, banka çeklerinde her bir yaprak için 33 liradan 55 liraya yükseltildi.
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