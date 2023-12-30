Astım ve KOAH tedavisinde ‘fenotipe özgü’ tanı önemli

İZMİR Özel Sağlık Hastanesi'nin düzenlediği ve YÜDOP üyelerinin de katıldığı bilgilendirme seminerine konuk olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Münevver Erdinç, 'Astım-KOAH Okulu' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Astım tedavisinin uzman hekimler gözetiminde başarılı sonuçlar verdiğini belirten Prof. Dr. Münevver Erdinç, dünyada 32.6 milyon kişinin yaşamları boyunca 1 kez astım tanısı aldığını ve yılda yaklaşık 4 bin kişinin de yaşamını kaybettiğini söyledi. Astım tedavisinin kişiye özel olarak planlanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erdinç, "Astım tanısında altın standart, anamnezdir. Hastanın sorunları nerede, ne zaman başladı, ailesinde ve çevresinde benzer sorunlar var mı, bu sorunlar nasıl düzeldi, hepsi çok iyi sorgulanmalıdır. Solunum Fonksiyon Testi ile de hastalığın ve atakların şiddeti belirlenir. Tanı konup tedavi altına alınmazsa nefes darlığı ve hırıltılı solunuma dek ilerleyebilir. Bu belirtiler kişiden kişiye çok farklılık gösterdiği gibi, şiddeti ve tedaviye yanıtı da farklı olabilir.

Astımın bu; başlama yaşı, tetikleyicileri, klinik görünümü, tedaviye yanıtı gibi farklılıkları 'astım fenotipleri' olarak tanımlanmaktadır. Astımın gelişiminde, birçok genetik ve çevresel faktör yer almaktadır. Bu nedenle de her astımlıya aynı şekilde yaklaşılmamalı, 'fenotipe özgü' tanı, tedavi ve izlem yapılmalıdır. Alerjik astım, en bilinen fenotip olmasına karşın, son yıllarda değişen çevre ve yaşam koşulları, hareketsizlik, beslenme alışkanlıkları gibi alerji dışı faktörler nedeniyle astımın hem sıklığı artmış, hem de kontrolü güçleşmiştir" ifadelerini kullandı.