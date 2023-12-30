E-ticaretin gelecek yıl hedefi 2,7 trilyon lira

KASIM kampanyaları ile bu yıl hedeflenen 1,5 trilyon liralık ciro rakamlarını yakalayan e-ticaret sektörünün 2024'teki ciro hedefi ise e-ihracatın katkısıyla 2,7 trilyon lira. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, sektörün her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade etti.

PANDEMİ ETKİLİ OLDU

ÖZELLİKLE salgın döneminde insanların e-ticaret sitelerinden alışveriş yapma kolaylığına alışmalarının büyümede etkili olduğunu belirten Çevikoğlu, düzenlenen alışveriş kampanyalarına işaret ederek, "Dünyanın birçok yerinde 'ekonomiyi canlandırmak' adına yapılan 'Black Friday' Kuzey Amerika'dan ithal ettiğimiz bir gün. '11.11' ise Uzak Doğu temelli alışveriş günüdür. PttAVM tarafından aralık ayının son haftası yapılan 'Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı' kampanyası, Türkiye'ye özgü yerel bir kampanyadır. O yüzden bizim için önemli. 31 Aralık'ta sona erecek kampanyayla firmalara ellerindeki stokları eritme, vatandaşlara da ihtiyaçlarını daha uygun fiyata alma imkanı sağlanacak" diye konuştu. Yeni yılda sektörün hareketliliğini sürdüreceğini vurgulayan Çevikoğlu, "2024'te e-ticaret sektörü, e-ihracatla daha da büyüyecek. Ticaret Bakanlığımız, e-ihracatın yüzde 1,5 olan payının önümüzdeki 10 yılda yüzde 10'a çıkarılmasını hedefliyor" ifadesini kullandı.