Elektrikli ev aletlerinde “eko tasarım” seferberliği

SANAYİDE yeşil ve dijital dönüşüm için kolları sıvayan Türkiye, elektrikli ev aletleri sektörünü de ekolojik gereksinimlere uygun hale getirmek amacıyla stratejik adımlar atacak. Yeşil ve dijital dönüşüme odaklanan sektörde, ham madde verimliliğinden ürünün kullanımına kadar yaşam döngüsü hesaplanarak tasarımlar oluşturulacak ve "ekolojik hassasiyet" öne çıkacak.

6 YILDA PAYI ARTACAK

AVRUPA Birliği mevzuatına uyumun esas alınacağı bu süreçte, sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimlileriyle değiştirilmesine yönelik 7 OSB'de başlatılan TEVMOT Projesi'nin yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin "Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Veri Tabanı"na dahil olması hedefleniyor. Yapılacak çalışmalarla elektrikli teçhizat sektörünün imalat sanayi ihracatı içinde 2022 sonunda yüzde 6,7 olan payının 2028'de yüzde 7,3'e yükseltilmesi öngörülüyor. Sektörde 5 yıllık hedefler kapsamında teknolojik, sektörel ve kurumsal işbirliğinin artırılması hedefleniyor. Bataryaların toplanması ve geri dönüştürülmesine yönelik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla AB Batarya ve Batarya Atıkları Tüzüğü'ne uyumun sağlanması planlar arasında yer alıyor.