Gök vatanda yerli muhafızlar

ÜLKEMİZDE geliştirilen savaş uçakları, SİHA'lar, İHA'lar ve diğer hava araçları, son yıllarda dünyanın dikkatini çeken bir başarı hikayesine dönüştü. Türkiye, havacılık sektöründe kayıp yıllarını telafi ediyor ve kendi tasarım, yazılım ve kullanma modelleriyle insansız hava araçları (İHA) alanında dünyada ilk beş arasında yer alıyor.

MİLLİ PROJELER

TÜRKİYE'NİN bu alanda iki ana üreticisi bulunuyor. Baykar Savunma ve TUSAŞ. Baykar Savunma, Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı gibi çok talep gören İHA ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) üretiyor. TUSAŞ ise KAAN, Anka SİHA ve Hürjet gibi yerli ve milli projeleri hayata geçiriyor. Bu araçlar, hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok operasyonda başarıyla kullanılıyor. Türkiye'nin İHA ve SİHA üretimindeki başarısı, uluslararası alanda da takdir topluyor. Türkiye, bu alanda ABD, İsrail, Çin ve Fransa gibi ülkelerle rekabet ediyor ve birçok ülkeye ihracat yapıyor.