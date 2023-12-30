Hedef 800 milyon turist

ürkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Türkiye'nin turizm gelirlerinin daha önceki programlarında 120 milyar dolara kadar çıkabileceğini, normal kendi ivmesine bırakıldığı zaman 100 milyar dolarları muhakkak göreceğini aktardı. Narin, "2020'de TÜSİAD ile birlikte yayınladığımız bir turizm raporumuz var. Turizm Dönüşüm hamlesiyle mevcut kapasitenin dönüştürülmesi, çağa uygun yenilenmesi, bazılarının eğitim bazılarının destinasyon alanlarının toparlanması, sağlık turizmi, üçüncü yaş turizmi gibi bu turizm alanlarının önünün açılması halinde 135 milyar dolara kadar gidebileceğimizi düşünüyoruz. Bu da 120 milyon kişi demek. Şu anda Turizm Bakanlığımızın hedefi 2028'de 100 milyar doları görmek. Önümüzdeki sene ve ondan sonraki sene önemli. Şu andaki Orta Vadeli Plan'a göre 2028 için bu rakam 90 milyar dolar. 2033'e kadar Türkiye'yi 800 milyon turistin ziyaret etmesini öngörüyoruz" dedi. TTYD Başkanı Narin, Türkiye'nin turizm tanıtımına da değinerek, Türkiye'nin tanıtım açısından bir sıkıntısı olmadığını ve tanıtımda çok iyi olduğunu söyledi.