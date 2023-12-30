Türkiye dünya liginde!

Yenilenebilir enerji konusunda peş peşe adımlar atan Türkiye, enerjide bu oranı yüzde 55'lere kadar çıkardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ülkemizin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünü ve üretimini hızla artırırken temiz enerji dönüşümünün öncü ülkelerinden biri olduk" diye konuştu.

AVRUPA'DA 5'İNCİYİZ

2000'li yıllar itibarıyla yenilenebilir enerji kaynakları küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önem kazandı. Türkiye özellikle 2000'li yılların başından itibaren yenilenebilir enerji konusuna ciddi anlamda eğilen ülkelerden birisi oldu. Bugün artan enerji talebinin sonucunda biyokütle ve hidroelektrik gibi geleneksel yenilenebilir kaynakların yanına rüzgâr ve güneş enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi ve biyoyakıtlar eklenerek enerji portföyü çeşitlendirildi. Türkiye, yenilenebilir kaynaklara yönelerek ithal enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltırken hem arz güvenliğini sağlamaya hem de sera gazı salınımını azaltmaya çalışıyor. Bu hedef doğrultusunda elektrikli otomobil ve hidrojen enerjisi gibi alanlardaki çalışmalar ile önemli adımlar atılıyor. Avrupa'nın en büyük 5'inci yenilenebilir kurulu gücüne sahip olan Türkiye, jeotermal kurulu gücünde dünyada 4'üncü sırada yer alıyor.

KURULU GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

YENİLENEBİLİR enerji alanında yapılan yatırımlar Türkiye'nin elektrik enerjisi üretimindeki payını artırıyor. Yenilenebilir kurulu gücünü artırarak emisyon azaltma yolunda ilerleyen Türkiye, karbon salınımında önemli payı olan ulaşım alanında çalışma yapıyor.

İLK DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR SANTRALI

DENİZÜSTÜ Rüzgâr Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Durak, Türkiye'de deniz üstü rüzgâr enerjisi santrali için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'na ait saha büyüklüklerinin ağustosta belirlediğini ve 2024'te teknik çalışmalara başlanabileceğini söyledi.