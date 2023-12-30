Turkmall yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor

TÜRKİYE'DE ve dünyada AVM ve rezidans yatırımlarıyla tanınan Turkmall'da, yönetim kadrosu, şirket çalışanları ve çözüm ortakları, düzenlenen yeni yıl yemeğinde bir araya geldi. Defy Güzelbahçe'de buluşan Turkmall Ailesi, yoğun geçen 2023 yılının stresini attı; 2024'e birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla merhaba dedi.

PROJELERİ SES GETİRİYOR

2023 yılını hem ciro hem de üretim anlamında ciddi büyüme rakamlarıyla kapattıklarını belirten Turkmall Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan, 2024 yılında İzmir ve Ege'de yeni kentsel dönüşüm, konut ve karma projelerdeki yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Toplamda 1.2 milyar dolarlık bir yatırım gücüne sahip olduklarını dile getiren Altunhan, "Bodrum Boğaziçi'nde 100 milyon dolarlık yatırım bedeline sahip olan projemizde inşaatımız hızla devam ediyor. Bu proje, Bodrum'un en lüks karma projelerinden birisi olacak. 2 yıl içinde tamamlayıp anahtarlarını teslim edeceğiz. İzmir'in en büyük özel sektör kentsel dönüşüm projesi olan ve 220 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiğimiz Forum Göztepe'de de inşaata başlamak üzereyiz. Bütün süreçler tamamlandı. Bayraklı Forum kentsel dönüşüm projemiz de ivme kazandı. İzmir'in hemen hemen her bölgesinde önemli kentsel dönüşüm projelerine imza atıyoruz" diye konuştu. Turkmall'un 55 kişilik büyük bir aile haline gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ve deneyimli bir ekiple hizmete devam ettiklerini kaydeden Altunhan sözlerine şöyle devam etti: "İzmir bizim için çok önemli. İzmir'in hemen hemen tüm ilçelerinde varız. Her projede ayrı güçlü çözüm ortaklarımız bulunuyor. 2024 yılında daha temkinli olacağız, fakat bir yandan da yatırımlarımız devam edecek.