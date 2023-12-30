Yılın son EKK toplantısının gündemi: Kalkınma adımları

Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ihracat ve ithalatın yapısının tüm yönleriyle ele alındığı, ihracatın ithalata bağımlılığını azaltmayı ve Türkiye'nin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ihracatı artırmaya yönelik atılacak ilave adımları istişare edildi.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık yaptığı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, küresel talepte zayıf seyrin devam ettiği, Rusya-Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerin ve korumacılık eğilimlerinin arttığı, yüksek enflasyona karşı uygulanan politikalar sonucu küresel finansal koşulların sıkılaştığı, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin ve asrın deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılının geride bırakıldığı belirtildi.

ÜRETİM GÜÇLENDİRİLECEK

AÇIKLAMADA, böyle bir konjonktürde, ülkenin küresel risklere ve belirsizliklere karşı dayanıklılığını, rekabet gücünü ve verimliliğini artıracak, enflasyonu düşürecek, katma değeri yüksek üretim yapısını güçlendirerek sürdürülebilir yüksek büyüme ile cari açıkta kalıcı olarak iyileşmeyi sağlayacak politikaların ortaya konduğu Orta Vadeli Program'ın kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği ifade edildi.