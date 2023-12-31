Aydın’ın ihracatı yüzde 15.5 arttı

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş 2023 yılı Kasım ayı ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 15.5 artarak 122.1 milyon dolar olduğunu söyledi. Türkiye'nin önemli sanayi kentleri arasında yer alan Aydın'ın Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Aydın'ın ihracat performansı hakkında açıklamada bulunan AYSO Başkanı Gökhan Maraş, 2023 yılı Kasım ayı ihracat hacmiyle ilgili bilgi verdi. Aydın'ın ihracatında artış olduğunu belirten Maraş, "İlimizin 2023 yılı Kasım ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.5 artarken 122.1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız yüzde 3.1 azalışla 1 milyar 162 milyon dolara gerilerken son 12 ayda ithalatımız yüzde 27.7 artışla 625.2 milyon dolara yükseldi" dedi.