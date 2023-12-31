Borsa’da yabancı yatırımcı arttı

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler, seçim belirsizlikleri ve jeopolitik risklerle dalgalı bir yılı geride bırakırken, endeksin çeşitli kıyaslamalarda öne çıkan iskontolu hali gelecek yıl için beklentileri destekliyor. Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı güçlü adımlara yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da katıldı. Yurt içinde TCMB toplamda 3 bin 400 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 42,50 seviyesine çekerken, bu dönemde yeni ekonomi yönetiminin attığı sadeleşme adımları ve yapılan sözle yönlendirmeler Türk lirası varlıkların yeniden uluslararası kurumların radarına girmesini sağladı.