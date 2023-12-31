Kanadalı acenteler Bodrum’u inceledi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, Kanada'lı turizm acentelerini ağırlayarak kentin doğasını, kültürünü ve köklü tarihini tanıttıklarını söyledi. Bodrum'un gerek iklimi gerekse de konaklama alternatifleriyle önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayarak yeni iş birlikleriyle kentin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak istediklerini belirten Girgin, "Bodrum uluslararası kültürel, sportif aktivitelere ve festivallere de ev sahipliği yapıyor. Yılın 12 ayı açık olan Bodrium Hotel & SPA olarak yeni pazarlardaki iş hacmimizi geliştirmek için tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.