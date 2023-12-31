Manisa’da çiftçiye 150 milyon destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik destekleriyle Manisalı üreticiye can suyu oldu. Gübre desteğinden tarım makineleri desteğine, damızlık koç desteğinden fidan desteğine, zeytin örtüsünden kelter desteğine, arıcılık desteğinden sulamaya kadar 38 farklı kalemde çiftçinin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde 150 milyon TL'lik bütçe ile 2023 yılında da üreticinin dayanağı oldu.

144 ADET MAKİNE

Ergün, "Yeni yılda da her alanda çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Tarım Makineleri Parkı Projesi'ni hayata geçirdiklerini de belirten Başkan Ergün, "Projemiz kapsamında çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu ancak satın almaları durumunda ekonomik yük oluşturacak tarım makinelerinin 3. parti teslimini 69 makine ile gerçekleştirdik. Tarım makinesi parkı için 7 milyon TL'lik desteğimizle çiftçilerimize toplamda 144 adet makine ve ekipmanı teslim ettik" dedi.