Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları 2024! Sıralı tam liste açıklandı mı? Milli Piyango sorgulama ekranı...

TESELLİ İKRAMİYESİ VE AMORTİ:

Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi kaçıran bilet sahiplerine verilmektedir. Bu yılbaşı çekilişinde 63 kişiye 400 bin TL teselli ikramiyesi dağıtılacak. Amorti rakamları ise biletin sonundaki rakamlardır ve çekilişin sonunda 2 adet amorti rakamı çekilir.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.