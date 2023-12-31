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Haberler Ekonomi Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları 2024! Sıralı tam liste açıklandı mı? Milli Piyango sorgulama ekranı...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları 2024! Sıralı tam liste açıklandı mı? Milli Piyango sorgulama ekranı...

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2024 Milli Piyango büyük ikramiye ne zaman açıklanacak? soruları en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Bu yıl 400 milyon TL verecek olan Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve tam listeyi yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki Milli Piyango 2024 çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Büyük ikramiye hangi numaraya isabet etti? İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ

Yılbaşına saatler kala Milli Piyango bileti alanlar çekilişi heyecanla bekliyor. 400 milyon liralık büyük ikramiye için meraklı bekleyiş sürüyor. 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye bu gece sahibini bulacak. Bilet alanlar 'Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, Milli Piyango sıralı tam liste, Milli Piyango hangi bilete çıktı? MPİ sonuç sorgulama ekranı' aramaları merak ediliyor. Yılbaşı çekiliş sonuçlarına yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları 2024! Sıralı tam liste açıklandı mı? Milli Piyango sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? 2024 MPİ SORGULAMA
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, bugün saat 18:30'da başlayacak. Heyecanla beklenen çekilişte 40.000.000 TL sahibini bulacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti dahil olmak üzere ikramiye sonuçları tam listesini Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları 2024! Sıralı tam liste açıklandı mı? Milli Piyango sorgulama ekranı...

ÇEKİLİŞ SAATLERİ:
2-13 kategori çekilişleri saat 18:30-22:00 aralığında gerçekleştirilecek. Bu çekilişte 40.000.000 TL – 800 TL kazanan numaralar belli olacak.

1-14 kategori çekilişleri saat 23:15-23:30 aralığında gerçekleştirilecek. Bu çekilişte 400.000.000 TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ve amorti rakamları belli olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları 2024! Sıralı tam liste açıklandı mı? Milli Piyango sorgulama ekranı...

TESELLİ İKRAMİYESİ VE AMORTİ:

Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi kaçıran bilet sahiplerine verilmektedir. Bu yılbaşı çekilişinde 63 kişiye 400 bin TL teselli ikramiyesi dağıtılacak. Amorti rakamları ise biletin sonundaki rakamlardır ve çekilişin sonunda 2 adet amorti rakamı çekilir.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları 2024! Sıralı tam liste açıklandı mı? Milli Piyango sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
-3 rakamı 3 kez çıktı
-2 rakamı 10 kez çıktı
-1 rakamı 9 kez çıktı
-7 rakamı 9 kez çıktı
-4 rakamı 7 kez çıktı
-5 rakamı 7 kez çıktı
-6 rakamı 7 kez çıktı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları 2024! Sıralı tam liste açıklandı mı? Milli Piyango sorgulama ekranı...

-2022 yılında - 6530303
-2021 yılında - 9876066
-2020 yılında - 9884757
-2019 yılında - 1358490
-2018 yılında - 9794035
-2017 yılında - 2796288
-2016 yılında - 0556013

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