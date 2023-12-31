Öğretmenlere yüzde 50 konaklama indirimi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenevlerimizi tamamen öğretmenlerimiz için ayırarak yüzde 50 konaklama indirimi sağlamıştık. Yeni yılda bu desteği Bakanlığımızın tüm mensuplarına sürdürme kararı aldık" dedi. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğimizi sevgiyle yoğuran kıymetli meslektaşlarıma; Yeni Türkiye'nin sürdürülebilir eğitim sisteminin mimarları olan, toplumun tüm bireylerine dokunan öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın emekleri karşılığında yüklerini hafifleten ve küçük bir teşekkür mahiyetinde imkanlar sunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.