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Haberler Ekonomi Yavru vatanda enerji devrimi

Yavru vatanda enerji devrimi

HABER MERKEZİ
Yavru vatanda enerji devrimi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleşen ziyaretinde "Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır" ifadeleriyle müjdelediği projenin fizibilite çalışmalarında sona yaklaşıldı. Fizibilite çalışmalarının birkaç ay içinde tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçilecek. KKTC'de elektrik kesintileri sorununu ortadan kaldıracak projeyle yalnızca Türkiye'den KKTC'ye elektrik gitmeyecek, KKTC'den de Türkiye ve Avrupa'ya elektrik akımı sağlanabilecek. Kablo sistemi, geliş ve gidişli şekilde çift hatlı olacak. Ankara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) talep etmesi halinde, diğer alternatiflere göre daha az maliyet üretecek bu projeden faydalanabileceğini ifade ediyor.
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