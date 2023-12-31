Yılbaşında İZBAN ücretsiz olacak

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 1 Ocak'ta İzmir'de İZBAN, Ankara'da Başkentray, ve İstanbul'da Marmaray ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ ile İzmir Metro ve Tramvay işletmesi, ek seferlerle hizmet verecek.

SABAHA KADAR

Ayrıca belediyenin tüm hizmet birimleri de yılın son günü 24 saat görev başında olacak. Ayrıca su ve kanal arızası, ulaşım, zabıta ve benzeri belediye hizmetlerle ilgili konularda şikâyet ve taleplere hızla yanıt verilebilmesi amacıyla ekipler hazır olacak. Hemşehri İletişim Merkezi'nin (HİM) 153 numaralı hattı ile İZSU'ya ait 185 numaralı çağrı merkezi 7/24 hizmet verecek. ESHOT ise gece seferleri uzayacak Otobüslerde gece 24.00 ile 02.05 arasında 60 hatta gece seferleri uzayacak. Baykuş seferleri ise sabaha kadar yarım saatte bir düzenlenecek. İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları, yılbaşı gecesi sabaha kadar çalışacak. Metroda ve Konak Tramvayı'nda 01.00-05.00 arasında; Karşıyaka Tramvayı'nda ise 00.20-05.20 arasında saat başı sefer yapılacak. İZDENİZ'e bağlı vapurlar ise 31 Aralık tarihinde her zaman uyguladığı hafta sonu tarifesine göre hareket edecek. Vatandaşların yılbaşı hazırlığı yoğunluğu nedeniyle Karşıyaka - Üçkuyular feribot hattında 30 ve 31 Aralık günlerinde 15.00- 21.20 saatleri arasında 7 ek sefer düzenlenecek.

EK SEFERLER KONULDU

31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece ise ihtiyaç halinde ek seferler uygulanacak. Alsancak -Karşıyaka arasında yapılan Baykuş seferleri saat 05.20'ye kadar devam edecek. 1 Ocak Pazartesi günü ise 07.20'den itibaren yolcu gemileri ve 11.00 itibariyle de arabalı vapurlar seferlerine başlayacak; gün boyu hafta sonu tarifesine göre hizmet verecek. Tüm ulaşım araçlarında ayrıntılı hat ve sefer programları kurumların resmi internet sitelerinden ve mobil uygulamalarından görülebilir.