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Haberler Ekonomi 2024 Ocak Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Destek ödemeleri sorgulama ekranı...

2024 Ocak Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Destek ödemeleri sorgulama ekranı...

İhtiyaç sahibi ailelere yapılan Aile Destek Ödemeleri'nden yararlananlar ödemelerin ne zaman, ayın kaçında yatacağını araştırıyor. 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle verilen Aile Destek Ödemelerine başvuruların da nasıl yapılacağı, şartların neler olduğu merak ediliyor. Peki 2024 Ocak destek ödemeleri yattı mı? Aile Destek Ödemesi başvurusu nereden yapılır? İşte destek ödemesi sorgulama ekranı...

e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvurulan Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? 2024 Ocak ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? soruları araştırılıyor. Ödemelerden yararlanmak isteyenler de başvurular için gereken şartları araştırıyor. İşte merak edilenler...

2024 Ocak Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Destek ödemeleri sorgulama ekranı...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

Kişi başına düşen aylık
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak

2024 Ocak Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Destek ödemeleri sorgulama ekranı...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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2024 Ocak Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Destek ödemeleri sorgulama ekranı...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİMİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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