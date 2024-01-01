2024 Ocak Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Destek ödemeleri sorgulama ekranı...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;
Kişi başına düşen aylık
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak