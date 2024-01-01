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Haberler Ekonomi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı...

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı...

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 29 sözleşmeli personel alımı yapacak. 31 Aralık tarihinde başlayan başvurular için son başvuru tarihi 28 Ocak olarak açıklandı. Peki Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMI) personel alımı için aranan şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılıyor? İşte tüm merak edilenler...

HABER MERKEZİ

SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR: a) Türk Vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) 18 yaşını tamamlamış olmak, ç) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, e) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı...

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonları için personel alımı gerçekleştirecek. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Toplam 29 personel alımı gerçekleşecek ilan için başvuru detayları da açıklandı. İşte DHMI personel alım ekranı...

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı...

BAŞVURU ŞEKLİ
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 10 (on) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacaktır. Başvurular 31.12.2023-28.01.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde (28.01.2024 günü saat 23.59'a kadar) yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı...

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU
Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

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