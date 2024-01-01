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Haberler Ekonomi e-ticaret sektöründe e-ihracat açılımı

e-ticaret sektöründe e-ihracat açılımı

HABER MERKEZİ
e-ticaret sektöründe e-ihracat açılımı

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, küresel olarak e-ticarette en büyük dönüşümün tedarik zincirinde yaşandığını belirterek, "2024'te Türkiye için en önemli kırılma e-ihracatta olacak" dedi. Küresel olarak e-ticarette en büyük dönüşümün tedarik zincirinde yaşandığına işaret eden İnan, pazaryeri modelleri gelişmeye devam ederken, bir yandan da üreticilerin doğrudan e-ticaret ekosistemine dahil olduğu tedarik zinciri modellerinin ön plana çıkmaya başladığını söyledi.

ÜRETİM VE LOJİSTİK

Bunun da üretim ve lojistik anlamında güçlü ülkeleri sınır ötesi e-ticarette avantajlı duruma getirdiğine dikkati çeken İnan, Türkiye'nin hem kaliteli üretim yapan markaları hem de hammadde ihtiyacını karşılayacak çok iyi tedarikçileri bulunduğunu dile getirdi. İnan, Türkiye'nin çevresindeki geniş coğrafyaya lojistik anlamda çok entegre olduğunu ve verimli bir şekilde büyük pazarlara ulaşabildiğini vurgulayarak, bu nedenlerden ötürü ülkenin önemli bir üretim ve lojistik merkezi olduğunu anlattı.

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