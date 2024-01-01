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Haberler Ekonomi Günlük kiralık evlere ruhsat zorunluluğu

Günlük kiralık evlere ruhsat zorunluluğu

HABER MERKEZİ
Günlük kiralık evlere ruhsat zorunluluğu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yer aldı. Yönetmeliği değerlendiren SKAL İzmir Başkanı Güner Güney, "Kalan misafirler de yasal olarak kimlik bildirimi yapmak zorunda kalacak. Bu durum güvenlik açısından da önemli bir adım olacak" dedi. Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal ise kayıt dışılık nedeniyle ortaya çıkan haksız rekabetin, güvenlik sorununun ve kaçak faaliyetlerin önüne geçileceğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yer aldı. Yönetmelikte, konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması için izin belgesi gerektiği belirtildi. İzin belgesine ilişkin tüm başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağının aktarılan yönetmelikte, kiraya veren gerçek kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ibraz etmesinin zorunlu olacağı belirtildi. Ayrıca yönetmelik ile bir binadaki dairenin turizm amaçlı kiraya verilmesi için diğer kat maliklerinden izin alınması gerektiği vurgulandı.
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