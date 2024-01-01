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Haberler Ekonomi Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 58 zamlandı

Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 58 zamlandı

HABER MERKEZİ
Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 58 zamlandı
RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı. 2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor. MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.
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