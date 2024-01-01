Uzay ve teknoloji atılımıyla kalkınma

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek yıl özellikle Milli Teknoloji Hamlesi programı, uzay bilim misyonu ve Türksat 6A gibi projelerin öncelikli planları içinde yer alacağını belirterek "2024, ülkemizde sanayi, teknoloji ve uzay yılı olacak. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında Türkiye'mizin kalkınma yolculuğunu sürdüreceğiz." dedi. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için çalıştıklarını belirten Kacır, yeni Türkiye Yüzyılı'nda da "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla ülkeyi adım adım zirveye taşıyacaklarını ifade etti. Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi"nin başarılı örnekleri arasında havacılık ve savunma sanayisinde hayata geçirilen projelerin bulunduğuna işaret etti.