Hamsinin fiyatı yeni yılda düştü

Sezon başından beri bol miktarda avlanan hamsi, yeni yılda da tezgâhları süslemeye devam ediyor. Trabzon Balık Hali'nde 2023 yılının son gününde kilosu 60 TL'ye satılan hamsi, yeni yılın ilk gününde 10 TL, gerileyerek 50 TL'ye inerken en çok tercih edilenler arasında yerini almayı sürdürdü. Hamsiye talebin sürdüğünü belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise "Havalar böyle gittiği sürece Nisan ayına kadar hamsi yeriz. Hamsinin fiyatı şu an 50 TL, hamsiye her zaman olduğu gibi talep var. Hamsinin fiyatı bu sezon inişli çıkışlı oldu kilosu 25-75 TL arasında değişti. Balık fiyatlarımız mezgit 80 TL, hamsi, istavrit 50-80 TL, palamut 100 TL, tirsi 50 TL, izmarit 50 TL, kefal 75 TL. Fiyatlarımız geçen seneye göre pek fazla değişmedi" diye konuştu.