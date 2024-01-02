Helal sertifikalı tesisler artıyor

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Başkanı Zafer Soylu, bugüne kadar 59 akreditasyon kararı verdiklerini ve bu kararlarla 1300'ün üzerinde işletmenin üretim tesisinin helal belgesi güvencesi altına alındığını belirtti. Kalite altyapısı güçlü ülkelerin ekonomik olarak da güçlü olduğuna işaret eden Soylu, Türkiye'nin bu konuda İslam coğrafyasının gelişmiş ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

1300 BELGE VERİLDİ

Soylu, akredite helal belgesine sahip ürünlerin, başta Avrupa olmak üzere birçok pazar için ciddi bir güven ve rekabet avantajına sahip olacağını bildirdi. Soylu, kurumun, helal belgesi düzenlemediğine dikkati çekerek, görevlerinin, helal belgesi düzenleyen kuruluşları denetleyerek onları yetkilendirmek olduğunu kaydetti. Kurumun, 2019 yılı sonu itibarıyla akreditasyon başvurularını almaya başladığını anımsatan Soylu, "Bugüne kadar bize 153 akreditasyon başvurusu geldi. Bunun tamamı incelendi ve şu ana kadar 59 akreditasyon kararı verildi. Alınan akreditasyon kararlarıyla 1300'ü aşkın işletmenin üretim tesisi helal belgesi akreditasyon güvencesi altına alındı, bunların yarısı Türkiye'de, yarısı yurt dışında yerleşik. Yurt dışında yerleşik kuruluşların başvuruları ile bizim akreditasyon statüsü verdiğimiz kuruluşların sayısı giderek artıyor." ifadelerini kullandı.