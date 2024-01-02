Köprüler ve otoyol tarifeleri arttı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerini belirledi. KGM'nin internet sitesinde yer alan otoyol ve köprü geçiş ücretleri güncellenerek fiyatlarda artış yapıldı. Buna göre, bugünden geçerli olmak üzere, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi araçların aks aralığına göre 15 ile 110 lira arasında oldu. Motosiklet geçiş ücreti ise 6 lira olarak belirlendi. Osmangazi Köprüsü geçi�� ücretleri tarifesi de araç sınıfına göre 205 ile 920 lira arasında değişiyor.