Pamukkale’ye 500 bin Çinli turist bekleniyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin Türkiye'de müze ve ören yerleri arasında ziyaretçi çeken yerlerin başında geldiğini vurguladı. Pamukkale'ye özellikle Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkelerinden ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini vurgulayan Şen, "Çinli misafirlerimiz 2023 yılında Pamukkale'yi ziyaret edemediler. Onda da Çin hava sahası kapalıydı, yurt dışına çıkışlar yasaktı ama 2024'te açılıyor. Türk Hava Yolları da uzun menzilde uçabilecek büyük uçaklar aldı. Onlar da devreye girecek. Onların devreye girmesiyle özellikle Çin'in birkaç noktasına değil daha fazla noktasına da uçulmasıyla Çinli misafirlerimizi de yoğun şekilde Pamukkale'ye ilgi gösterecek. 2019 yılında 450 bin civarında Çinli misafir ülkemizi ziyaret etmişti. 2024 yılında da 600 bin civarında Çinli misafirin ülkemize gelmesi bunun en az 500 binin de Pamukkale'yi ziyaret etmesini biz bekliyoruz. 2024 yılı eğer farklı etkiler olmazsa hem Türk hem Pamukkale turizmi için en parlak yıl olacak diyebiliriz" diye konuştu.