Akdeniz Havzası Stratejik Ortaklık Merkezi kurulacak

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), MİD OF MEDAkdeniz Havzası İş Dünyası Zirvesi'ni (Mediterranean Business Summit) İzmir'de gerçekleştiriyor. Akdeniz ülkeleri ile İzmir arasında ticaret hacminin arttırılması hedefi ve Akdeniz'de Barış İklimi İçin Uluslararası Ticaretin İyileştirebilir Rolü temasıyla düzenlenecek zirve, 28-30 Ocak 2024 tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak. 24 Akdeniz ülkesi ve çevre ülkelerden binden fazla iş dünyası alanında faaliyet gösteren federasyon temsilcisi, Akdeniz ülkelerinin ortak geleceğini planlamak için zirvede fikirlerini paylaşmaya hazırlanıyor. Akdeniz Bölgesi için belirlenen stratejik hedeflere ulaşmak, bölgesel işbirliğini ve diyaloğu geliştirmek için bu zirveyi düzenlediklerini belirten İZİKAD Başkanı Betül Sezgin, "Akdeniz ülkeleri arasında yeni işbirlikleri geliştirmek ve ticaret hacminin artmasını sağlamanın yanında, Akdeniz Havzası Stratejik Ortaklıklar Merkezi'ni kurmak ana hedeflerimiz arasında bulunuyor" diye konuştu.