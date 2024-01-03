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Haberler Ekonomi Alaşehir Gümrüğü’nden 230 bin ton gıda ihracatı

Alaşehir Gümrüğü’nden 230 bin ton gıda ihracatı

HABER MERKEZİ
Alaşehir Gümrüğü’nden 230 bin ton gıda ihracatı
Manisa'nın denizi ve limanı olmayan Alaşehir Gümrüğünden 2023 yılında 155 farklı kalemde 125 bini yaş olmak üzere toplam 230 bin ton tarımsal ürün 80 ülkeye ihraç edildi. Rekolte düşüklüğüne rağmen yapılan ihracatla ülkeye 500 milyon dolar döviz girdisi kazandırıldığını aktaran Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür hedeflerinin 2024 yılında bu rakamları daha da yukarılara çekmek olduğunu söyledi. Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 2023 yılında 80 farklı ülkeye ihracat yapıldı. Denizi ve limanı olmayan ilçedeki gümrükten toplam 11 bin 909 bin tır çıkış yaptı.
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